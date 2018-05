Westerstede. Beim Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der Autobahn 28 bei Westerstede (Landkreis Ammerland) sind drei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, übersah ein 19 Jahre alter Autofahrer am Freitagabend den Wagen eines vor ihm fahrenden 54-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Das Auto des 19-Jährigen prallte daraufhin gegen die Mittelschutzplanke, schleuderte über die gesamte Fahrbahn in die Außenschutzplanke und kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Ein darauffolgender Sattelzug traf das Auto des Unfallverursachers daraufhin im Bereich des Hecks. Der Lastwagen entfernte sich den Angaben zufolge unerlaubt vom Unfallort.

Der 19-jährige sowie sein Beifahrer im selben Alter wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 54 Jahre alte Fahrer des aufgefahrenen Autos musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei suchte nun nach Zeugen des Unfalls.