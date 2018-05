Hannover. Einen Fall wie in Ellwangen gab es zwar in Niedersachsen noch nicht. Dass Flüchtlinge gegenüber Polizisten gewalttätig werden, kommt hierzulande aber durchaus vor. Die Zahlen steigen.

Die Zahl gewalttätiger Attacken von Flüchtlingen auf Polizisten in Niedersachsen hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Nach Zahlen des Innenministeriums, die unserer Redaktion vorliegen, zählten die Beamten 2017 insgesamt 306 Fälle „mit Opfern zum Nachteil von Polizeibeamten“. Das sind 40 Fälle oder 15 Prozent mehr als noch 2016, als 266 Fälle gezählt wurden. Das Gros der Taten wird der Gruppe der Asylbewerber zugerechnet: 2017 zählte die Polizei 204 Fälle, fünf mehr als 2016. Deutlich gestiegen ist die Zahl der Taten bei Geduldeten (von 27auf 42 Fälle), Personen mit unerlaubtem Aufenthalt (von 18 auf 25 Fälle) und Schutz- und Asylberechtigen sowie Kontingentflüchtlingen (von 22 auf 35 Fälle).

Starker Zuwachs seit 2014

Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Zuwachs drastisch: 2015 verzeichnete die Polizei insgesamt 180 Fälle von Gewalt Geflüchteter gegen Polizeibeamte, 2014 waren es noch 109. Die Zahl der Angriffe durch Asylbewerber hat sich demnach von 2014 (71 Fälle) bis 2017 (204 Fälle) fast verdreifacht. Für 2018 lägen wegen der unterschiedlichen Erhebungszeiträume noch keine Vergleichsdaten vor.

Zahlen nur teilweise vergleichbar

Ein Sprecher des Innenministeriums in Hannover relativierte den Anstieg zwischen 2014 und 2017: So sei auch die Zahl der Flüchtlinge im Land seit 2014 stark angestiegen. Zudem sei die Gruppe der „tatverdächtigen Schutz- und Asylberechtigten“ erst 2016 mit Einführung des „Flüchtlingsmarkers“ in die Kriminalstatistik des Landes aufgenommen worden.

Von einem generell erhöhten Gefahrenpotenzial abgelehnter Asylbewerber will das Ministerium nicht pauschal sprechen. Zwar komme es zu Straftaten durch Ausreisepflichtige oder geduldete Asylbewerber, sagte eine Sprecherin. Gleichwohl sei die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge in Niedersachsen nach wie vor nicht straffällig.

22 083 Ausreisepflichtige

Zum Stichtag 31. März 2018 waren nach Angaben des Ministeriums 22083 Personen in Niedersachsen ausreisepflichtig. Davon galt bei 16864 Personen die Ausreisepflicht zwar als „vollziehbar“, ihr Aufenthalt sei jedoch zu dulden, da die Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen Hindernissen vorübergehend ausgesetzt ist.