Hannover. Der abgeblasene Umzug der Homann-Produktion aus Niedersachsen ins ostsächsische Leppersdorf wird von den Landtagsabgeordneten begrüßt. Doch vor allem für die Grünen bleibt ein bitterer Beigeschmack.

Die Freude über den Verbleib des Feinkostherstellers Homann in Niedersachsen ist nicht ungetrübt. Bei einer Ausschussanhörung im niedersächsischen Landtag sagte der Grünen-Abgeordnete Detlev Schulz-Hendel, dass sich bei ihm erst dann Freude einstellen werde, wenn klar sei, wie die Sache „am Ende“ ausgehe. Der Abgeordnete kritisierte auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, der bereits Anfang April gegenüber unserer Redaktion über einen wahrscheinlichen Verbleib Homanns gesprochen hatte. Damit habe Althusmann die Menschen verunsichert, sagte Schulz-Hendel.

Der Homann-Mutterkonzern des Molkereimilliardärs Theo Müller hatte Ende April die 2017 verkündete Verlegung der westdeutschen Werke nach Ostsachsen zurückgenommen. Gleichzeitig wurden Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro in die bisherigen Standorte angekündigt. Wie viel genau davon in die Werke in Dissen und Essen-Lintorf fließen soll, konnte Staatssekretär Bernd Lindner (CDU) aus dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium am Freitag noch nicht sagen, sondern referierte Medienberichte über die Stärkung des Standorts Bad Essen. (Weiterlesen: Was Homann in Bad Essen vorhat)

Produktion gesichert

Allerdings trat er Gerüchten entgegen, dass die Produktion wegen zahlreicher Abgänge in der Belegschaft in Gefahr sei. Den 150 Kündigungen nach der Schließungsankündigung in Dissen stünden Einstellungen „etwa im gleichen Maße“ entgegen.

Für Schulz-Hendel sind auch nach der Erhaltsnachricht zu viele Fragen offen: Zum Beispiel, ob die Werke im hart umkämpften Salatemarkt auch künftig bestehen. Oder ob Dissen im Falle einer Produktionsausweitung unter einer stärkeren Verkehrsbelastung leiden werde.

Scharfe Kritik an Theo Müller

Frank Henning von der SPD wies das zurück. Mit ein paar Lastwagen mehr könne die Stadt als „Kollateralschaden“ des Erhalts gut leben. Henning begrüßte die Standortentscheidung, ging aber mit Konzernchef Müller hart ins Gericht. Müller habe mit seinen Plänen „eine ganze Region in Angst und Schrecken versetzt“. Dass der aus Steuergründen in die Schweiz umgezogene Milliardär wegen der Aussicht auf Subventionen die Verlagerung nach Ostsachsen geplant habe, widerspreche dem Bild eines „ehrbaren Kaufmanns“.

Die CDU-Abgeordnete Gerda Hövel betonte die Freude über die Standortentscheidung. Sie riet Schulz-Hendel, nicht „zu viel Wasser“ in den Wein der Freude kippen. Für sie gelte: Ende gut, alles gut.