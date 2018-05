Oldenburg. Das Landgericht Oldenburg will den Prozess gegen Todespfleger Niels Högel möglichst effizient gestalten. Angesichts des großen Aktenumfangs ist deshalb eine besondere Verfahrensweise nötig, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Der Prozess soll laut Mitteilung in vier Phasen aufgeteilt werden. In der ersten Phase wird die Anklage gegen Högel, dem 98 Morde im Klinikum Oldenburg und im Klinikum Delmenhorst vorgeworfen werden, verlesen. In dieser Phase kommt das sogenannte Selbstleseverfahren zum Einsatz. Das heißt, dass mehrere tausend Seiten Sachverständigengutachten nicht langwierig verlesen werden, sondern den Verfahrensbeteiligten zur Verfügung gestellt werden. „Eine Verlesung zahlreicher wie schwer zu erfassender, häufig sich monoton wiederholender Fakten würde zu einer raschen Ermüdung der Zuhörerschaft führen und damit Unaufmerksamkeiten Vorschub leisten“, heißt es in der Darstellung des Schwurgerichts. Das Selbstleseverfahren biete den Vorteil, dass auch komplexe wie unübersichtliche Zusammenhänge und Sachverhalte von den Verfahrensbeteiligten in der erforderlichen Dichte angemessen aufgenommen werden können.

Nur geringer Nachteil für Öffentlichkeit

Der Öffentlichkeit stehen diese Informationen aus den Gutachten dann allerdings nicht zur Verfügung. „Da die Schwurgerichtskammer außerdem sämtliche Gutachter in der Hauptverhandlung vernehmen wird, wird der für die Öffentlichkeit durch das Selbstleseverfahren entstehende Nachteil geringerer Information weitestgehend reduziert“, heißt es in der Mitteilung. Weiter soll der Angeklagte in der ersten Phase vernommen werden. Dies wird laut Mitteilung mehrere Sitzungstage in Anspruch nehmen.

Kein fester Ablauf

In der zweiten Prozessphase sollen die Zeugen vernommen werden. Die dritte Prozessphase ist der Vernehmung der medizinischen Sachverständigen gewidmet, auf die sich die Verfahrensbeteiligten aufgrund des Selbstleseverfahrens intensiv vorbereiten können. Schließlich wird in der vierten Prozessphase den verbleibenden Sachverständigen Gehör geschenkt. Durch die hohe Anzahl der Taten sei es schwierig, die Taten in einem festen Ablauf abzuarbeiten. „Bei einer Prüfung der Anklagepunkte in numerischer Reihenfolge müssten Zeugen wie Sachverständige in der Hauptverhandlung in unterschiedlicher Zusammensetzung mehrmals vor Gericht auftreten. Ein solches Vorgehen erscheint nicht effektiv“, teilt das Schwurgericht mit.

Gericht muss sich um weitere Taten kümmern

Hinzu kommt, dass die Schwurgerichtskammer weitere vorsätzlichen Tötungsdelikte behandeln muss. Diese seien mit besonderer Eilbedürftigkeit zu behandeln. Das sei im Verfahren gegen Högel nicht mehr der Fall, „da der hier angeklagte Niels H. bereits Strafhaft und nicht Untersuchungshaft verbüßt“. Der Prozess in der Weser-Ems-Halle soll im Oktober beginnen. Eine Verlegung in der Veranstaltungshalle war nötig geworden, da es in dem Verfahren allein 120 Nebenkläger gibt. Für die hohe Anzahl der beteiligten Personen war kein passender Saal im Gericht vorhanden.