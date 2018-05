Hannover. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat den Großeinsatz der baden-württembergischen Polizei in der Ellwanger Flüchtlingsaufnahme gelobt. Ähnliche Fälle habe es in Niedersachsen noch nicht gegeben, sagte Pistorius. Allerdings sind auch hierzulande Abschiebungen gescheitert.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat den Polizeieinsatz in der Landeserstaufnahme (Lea) im baden-württembergischen Ellwangen als das „richtige Zeichen“ gelobt. Die Großrazzia nach der gescheiterten Abschiebung sei ein klares Zeichen, dass „solche Vorkommnisse nicht geduldet werden können“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover. Es sei klar, dass der Rechtsstaat seine Handlungsfähigkeit zeigen müsse.

Nichts Ähnliches in Niedersachsen

Ähnliche Vorkommnisse wie in Ellwangen seien ihm aus den niedersächsischen Aufnahmeeinrichtungen nicht bekannt, sagte Pistorius. Die Landesaufnahmebehörden in Niedersachsen sind in etwa mit den Leas im Südwesten vergleichbar. Auch in Niedersachsen habe es bereits gescheiterte Abschiebungen gegeben, räumte Pistorius ein. Solche Einzelfälle habe es im ostfriesischen Moormerland, Göttingen und Osnabrück gegeben.

Auch der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Sebastian Lechner, lobte den Einsatz als absolut gerechtfertigt und verhältnismäßig. „Wer sich geltendem Recht widersetzt, muss damit rechnen, dass der Staat alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel anwendet, um dieses durchzusetzen. Es darf in Deutschland keine rechtsfreien Räume geben.“

Kritik an Seehofer und Wendt

Der SPD-Politiker Pistorius kritisierte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Der tue zu wenig, um Abschiebungen zu erleichtern. „Es wäre schön, wenn nicht immer mehr Abschiebungen daran scheitern würden, dass Bundespolizisten zur Begleitung fehlen“, sagte Pistorius. Bei den von Seehofer angekündigten Ankerzentren fehlten nach wie vor konkrete Ausgestaltungsvorschläge. „Ich würde als zuständiger Minister mal gerne vom zuständigen Bundesinnen- und Heimatminister wissen, was er sich das überhaupt vorstellt“, sagte Pistorius.

Niedersachsens Innenminister kritisierte auch den Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Reiner Wendt. Wendt hatte in den Zeitungen „Heilbronner Stimme“ und „Mannheimer Morgen“ eine unverzügliche Abschiebung der Flüchtlinge gefordert, die in Ellwangen Polizisten angegriffen hatten. „Ich wünschte mir von einem Vorsitzenden einer Polizeigewerkschaft hier und da doch eine etwas substantiiertere Kenntnis der Rechtslage“, sagte Pistorius.