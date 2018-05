Osnabrück. In den letzten Tagen war es noch recht frisch, doch passend zum Wochenende steigen die Temperaturen wieder deutlich an.

Hoch Quinian bringt schönes Frühlingswetter ins Osnabrücker Land, das Emsland und in die Region Delmenhorst, sagt Robert Scholz, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Die eingeflossene kühle Meeresluft müsse sich zwar noch erwärmen, die Temperaturen steigen aber täglich an.

Das Wochenende startet am Freitag mit Höchsttemperaturen um 18 Grad und viel Sonne. Nur vereinzelt gibt es ein paar Wolken. „Die Morgenstunden sind aber noch recht kühl und gebietsweise kann es auch Bodenfrost geben“, so Scholz.

Sonne pur

Am Samstag werde es dann richtig freundlich. Die Temperaturen steigen auf bis 21 Grad an. „Morgens kann es noch etwas Nebel geben, danach Sonne pur“, sagt der Meteorologe. Auch am Sonntag scheint den ganzen Tag die Sonne bei Werten bis zu 24 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen noch auf knapp acht Grad.

Zum Start der neuen Woche ist der Sommer dann zurück. Montag rechnet der DWD mit Temperaturen von 24 bis 25 Grad in unserer Region, Dienstag kann es sogar bis zu 27 Grad werden. „Quinian sorgt für stabiles sommerliches Wetter“, so Scholz.