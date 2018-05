Bei einem Unfall in Cloppenburg sind zwei Männer schwer verletzt worden. Foto: Michael Gründel

Cloppenburg. Bei einem Unfall in Cloppenburg sind zwei Männer schwer verletzt worden. Das Auto schlingerte am Dienstagabend auf der Fahrbahn hin und her, streifte einen Baum und krachte dann in einen anderen, wie ein Polizeisprecher sagte.