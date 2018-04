Cloppenburg/Vechta. Am Montag ist eine Frau bei einem Unfall bei Vechta gestorben.

Nach Angaben der Polizei wollte die Frau aus Vechta gegen 17.15 Uhr mit ihrem Auto den Visbeker Damm aus Richtung Am Blöcker überqueren. Hierbei übersah sie aus nicht bekannten Gründen das Fahrzeug eines 36-jährigen Mannes aus Vechta, welcher den Visbeker Damm in Richtung Visbek befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, hierbei erlitt die 81-jährige Frau tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 36-jährige Mann sowie seine 29-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in das Krankenhaus Vechta verbracht.