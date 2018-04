Dümmer-Erwachen am kommenden Wochenende MEC öffnen

Beim Dümmer-Erwachen springen Politiker und viele andere in historischen Kostümen in die Fluten. Foto: Archiv/Christa Bechtel

Lembruch. Am Sonntag, 6. Mai, startet mit dem traditionellen Anbaden die Badesaison am Dümmer unter dem Stichwort Dümmer-Erwachen. Politiker, Touristik-Unternehmer und viele Freiwillige springen ins kühle Wasser und zeigen sich in historischen Badekostümen. Das teilt die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ mit.