Braunschweig. Ein kleines Mädchen geht nach draußen zum Spielen - und kehrt nicht nach Hause zurück. Über Stunden suchen Einsatzkräfte nach ihm. Weshalb verschwand das Mädchen?

Nach stundenlanger Suche ist am Samstag das in Braunschweig vermisste achtjährige Mädchen wieder aufgetaucht. „Sie ist wohlbehalten aufgefunden worden“, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Wo sie gefunden wurde und wo sich das Mädchen aufhielt, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben. „Wir müssen erst die Gesamtumstände ermitteln.“ Danach wolle man entsprechend informieren. Zunächst hatte der NDR berichtet.

Nachricht per Twitter

Die Beamten twitterten am Abend ein Bild von einem Streifenwagen mit dem Wort „Entwarnung“. Weiter hieß es: „Die gute Nachricht aus #Braunschweig“. Der Polizeisprecher zeigte sich erleichtert.

Nach dem Mädchen war am Samstag über Stunden fieberhaft gesucht worden. Polizisten und Freiwillige vom Technischen Hilfswerk und den Johannitern beteiligten sich daran. Mehr als 100 Einsatzkräfte durchkämmten das Wohngebiet nahe dem Braunschweiger Bahnhof, Parks und die Gegend rund um den nahegelegenen Heidbergsee. Ein Hubschrauber kreiste in der Luft. Die Ermittler befragten Nachbarn in der Mehrfamilienhaus-Siedlung, Freunde und Mitschüler des Mädchens.

Bis zum späten Nachmittag hatten die Helfer keine Spur von dem Kind entdeckt. „Wir suchen, bis wir sie finden oder bis es komplett dunkel ist“, hatte Polizeisprecher Stefan Weinmeister zunächst gesagt. Am frühen Abend kam die Wende. Die Achtjährige war am Freitagnachmittag zum Spielen nach draußen gegangen und zum Abendessen nicht wieder nach Hause gekommen. Die Eltern riefen daraufhin die Polizei.

Familie will wegziehen

Es habe keinen Streit in der Familie gegeben, sagte Weinmeister. Die Achtjährige habe in der Schule aber erzählt, dass die Familie umziehen wolle und sie das nicht gut finde. Ob die Achtjährige weggelaufen ist oder ob ihr etwas zugestoßen ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Ermittelt wurde „in alle Richtungen“.