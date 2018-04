16-Jähriger bei Unfall in der Grafschaft schwer verletzt MEC öffnen

Schwere Verletzungen zog sich ein Jugendlicher bei einem Unfall in der Samtgemeinde Uelsen (Grafschaft Bentheim) zu. Foto: Michael Gründel

Uelsen. Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist am Freitag bei einem Unfall in Uelsen in der Grafschaft Bentheim schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.