Beim Reiseanbieter Tui haben Anfang August 120 Lehrlinge und dual Studierende ihre Ausbildung aufgenommen. Darunter sind etwa angehende Tourismus-, Büro- oder E-Commerce-Kaufleute sowie Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker, aber auch Nachwuchskräfte für Management, Betriebswirtschaft und IT-Sicherheit. Wie Tui am Mittwoch mitteilte, durchlaufen sie Stationen bei Tui Deutschland und in der Konzernzentrale in Hannover, in Reisebüros, bei der Airline Tuifly und in internen Technik- und Dienstleistungsbereichen.