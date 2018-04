Hannover. Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) ist dafür, bei Strafverfahren künftig DNA-Tests zur Altersfeststellung der Angeklagten zu ermöglichen.

Das Land plant einen entsprechenden Vorstoß zur Reform der Strafprozessordnung, sagte Havliza der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Nicht immer würden Zuwanderer ihr Alter korrekt angeben. Auch ließen sich die Angaben nur schlecht überprüfen, da es in vielen Ländern keine Geburtenregister gebe. In Strafverfahren sei es aber wichtig, das richtige Alter zu kennen. Wenn es um die Wahl von Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht gehe, könne dies Auswirkungen auf die Höhe der Strafe haben.

In den vergangenen Monaten spielte die Altersfrage in mehreren Kriminalfällen eine Rolle, die die Öffentlichkeit stark beschäftigten - beispielsweise im Prozess gegen Hussein K., der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Der junge Afghane hatte eine Studentin in Freiburg vergewaltigt und die Bewusstlose dann so in den Fluss gelegt, dass sie ertrank. Der Täter hatte zunächst erklärt, er sei zur Tatzeit 17 Jahre alt gewesen. Später räumte er ein, gelogen zu haben. Gutachten zufolge war er zum Zeitpunkt der Tat mindestens 22 Jahre alt.