Eine spektakuläre Verfolgungsjagd, die am Wochenende in den Niederlanden begann und in Nordhorn endete, hat die niederländische Polizei gefilmt und das Videomaterial nun veröffentlicht. Foto: NWM-TV

Nordhorn. Eine spektakuläre Verfolgungsjagd, die am Wochenende in den Niederlanden begann und in Nordhorn endete, hat die niederländische Polizei gefilmt und das Videomaterial nun veröffentlicht. Hier geht‘s zum Video.