In Niedersachsen sollen Gefährder künftig für bis zu 74 Tage in Vorbeugehaft landen können. Symbolfoto: dpa

Hannover. In Niedersachsen sollen Gefährder künftig für bis zu 74 Tage in Vorbeugehaft landen können. So will es das geplante neue Polizeigesetz. Die Justizministerin hält die lange Frist für gerechtfertigt: So könne Schlimmeres verhindert werden.