Der Geschäftsführer des Schwimmbades muss sich vor dem Amtsgericht Hannover wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Foto: dpa

Hannover. Knapp zwei Jahre nach dem Todessturz einer Zweijährigen in einem Freibad in der Nähe von Hannover kommt der Geschäftsführer des Schwimmbads am Mittwoch (9 Uhr) vor Gericht. Der Mann muss sich vor dem Amtsgericht Hannover wegen fahrlässiger Tötung verantworten.