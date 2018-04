Die Polizei hat am Sonntagmorgen einen Mann in Gildehaus vorgefunden, der mitten auf dem Nordhorner Weg in seinem Auto schlief. Der 41-Jährige war betrunken und wurde zusätzlich noch per Haftbefehl gesucht. Symbolfoto: dpa

