Neues Polizeigesetz: Niedersachsens Groko rauft sich zusammen

Hannover. Niedersachsens Große Koalition bringt das Polizeigesetz auf den Weg. Das hätte sie schneller haben können, meint unser Kommentator.

Schon die alten Römer kannten diese schlichte Weisheit: „Pacta sunt servanda“ haben sie formuliert, Verträge sind einzuhalten. Die Große Koalition aus SPD und CDU in Niedersachsen hat Monate gebraucht, um diese Botschaft in Sachen Polizeigesetz zu verinnerlichen. Dabei wäre es so einfach: Der Koalitionsvertrag vom vergangenen Herbst steckt den Rahmen bereits konkret ab. In dem Vertrag sind geregelt: Bis zu 74 Tage Präventivhaft für Gefährder, Videoaufzeichnungen durch Polizisten mit Körperkameras, Prüfung der Videoüberwachung mit Gesichtserkennung. Und vor allem: eine Verabschiedung des Gesetzes bis Jahresende.

Doch statt mit der Umsetzung zu beginnen, beharkten sich die beiden Parteien. Zu groß war die Versuchung, sich auf dem zentralen Politikfeld der Inneren Sicherheit auf Kosten des Partners zu profilieren. Dass sich die Groko auch auf Bundesebene in der Sache nicht grün ist, sorgte für zusätzlichen Zunder. So ließ sich SPD-Innenminister Pistorius mit dem Gesetzentwurf unnötig lange Zeit. Die CDU konterte mit immer wieder neuen Ideen, wie man das Polizeigesetz weiter verschärfen könnte.

Inzwischen ist man sich einig, und fast wieder am Anfang. Der Kompromiss lautet: Man will dem Koalitionsvertrag folgen. Die Groko hat sich zusammengerauft. Nicht mehr und nicht weniger.