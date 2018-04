Hannover. Die Große Koalition in Niedersachsen hat ihren Streit ums Polizeigesetz beigelegt: Auf Druck der CDU soll der Gesetzentwurf des SPD-Innenministeriums nun doch noch vor der Sommerpause in den Landtag kommen. Im Gegenzug werden geforderte Verschärfungen vertagt. Auch das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen ist vom Tisch.

SPD und CDU in Niedersachsen haben sich gestern bei der geplanten Novelle des Polizeigesetzes auf ein weiteres Vorgehen geeinigt. Das ist das Ergebnis eines Spitzentreffens der Großen Koalition in Hannover am Dienstag. Damit wollen die Regierungsparteien ihren Streit um das Vorhaben beilegen. Zuvor hatten sich CDU-Innenexperte Uwe Schünemann und SPD-Innenminister Boris Pistorius am Montag bei einem Gespräch auf den Kompromiss geeinigt.

Jetziges Gesetz ist von 2003

Das Gesetz regelt die rechte der niedersächsischen Polizei. Unter anderem legt es fest, wie lange die Beamten Personen in Gewahrsam nehmen oder wann sie Telefonate abhören dürfen. Da das derzeitige Gesetz von 2003 ist, gibt es bei technischen Neuerungen wie der Computerüberwachung oder dem Einsatz von Körperkameras inzwischen Gesetzeslücken. Zudem fordern Sicherheitspolitiker wegen der terroristischen Gefahr mehr Rechte.

Der CDU-Politiker Uwe Schünemann hatte in den vergangenen Wochen von Pistorius über den Koalitionsvertrag hinausgehende Verschärfungen und mehr Tempo gefordert. Dessen Ministerium hatte bisher darauf beharrt, den Entwurf erst nach der parlamentarischen Sommerpause im August in den Landtag einbringen zu wollen. Nun soll der Termin auf Juni vorgezogen werden. Geht alles nach Plan, könnte der Landtag noch im November das neue Gesetz verabschieden. Die Koalition hatte es noch für dieses Jahr versprochen.

Forderungen vom Tisch

Im Gegenzug rückt die Union von zahlreichen Forderungen ab. So soll das zwischenzeitlich diskutierte Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen ebenso wenig im Gesetz auftauchen wie der Einsatz von Videoüberwachung mit intelligenter Gesichtserkennung auf öffentlichen Plätzen. Nach Ansicht des Innenministeriums gehört das Trinkverbot nicht ins Polizeigesetz, bei der Videoüberwachung will die Landesregierung erst einmal einen entsprechenden Testlauf in Berlin abwarten.

Fußfessel auch für Bandenkriminelle

Vom Tisch ist offenbar auch die Forderung, den Gefährderbegriff auszuweiten. Für Gefährder plant die Koalition unter anderem bis zu 74 Tage Präventivhaft und elektronische Fußfesseln. Nun soll der Fußfesseleinsatz auf Personen ausgeweitet werden, denen besonders schwere Straftaten im Bereich organisierte Kriminalität zugetraut werden. Die CDU sieht dies als Einstieg in die Ausweitung, die SPD als Zugeständnis ohne große praktische Auswirkungen.

Sechs statt vier Tage Gewahrsam

Einig sind sich SPD und CDU zudem, dass die Polizei Menschen künftig sechs Tage in Gewahrsam nehmen kann, um Ordnungswidrigkeiten zu verhindern. Bislang galt diese vor allem gegen Fußballhooligans im Vorfeld von Risikospielen angewandte Regel nur für vier Tage. Auch das Aufenthaltsverbot für Täter bei häuslicher Gewalt soll um weitere vier auf 14 Tage verlängert werden.

Ansonsten wollen sich beide Seiten bei dem Entwurf am Koalitionsvertrag orientieren. Dieser werde „eins zu eins“ umgesetzt, sagte Schünemann unserer Redaktion. Der CDU-Politiker lobte die Einigung: „Das ist für beide Seiten eine tolle Geschichte“, sagte er. Auch der SPD-Innenpolitiker Uli Watermann begrüßte, dass das Gesetz nun schneller komme. Der SPD-Politiker räumte aber ein, dass die Koalition schneller hätte zu diesem Ergebnis kommen können. „Ein paar Kurven weniger hätten uns gut getan.“