Osnabrück. 833,9 Millionen Euro an Einnahmen durch Zölle und Steuern hat das Hauptzollamt Osnabrück im Jahr 2017 erhoben. Das sind rund 25 Millionen Euro mehr als 2016.

Die Fußballkunst von Lionel Messi hat viele Bewunderer, vermutlich auch beim deutschen Zoll. Dort interessieren sich die Beamten auch beruflich mit dem argentinischen Superstar. Vor allem dann, wenn sein Namenszug auf Trikots auftaucht, die ihnen spanisch vorkommen. Oder anders ausgedrückt: die Markenfälschungen sind. Ohne entsprechende Lizenzen hergestellte Fußballtrikots gehörten denn auch zu den Exponaten, die das Hauptzollamt Osnabrück bei der Vorlage seiner Jahresbilanz Pressevertretern in einer Art „Trophäensammlung“ präsentierte. Sportschuhe waren ebenfalls darunter, genau wie gefälschte Arzneimittel und Drogen.

Vor allem der rasant wachsende Online-Handel bereitet den Zöllnern Mehrarbeit, wie Behördenleiter Thomas Möller und Pressesprecher Christian Heyer erklärten. Vor der WM seien Fußballtrikots begehrt, aber vielen Privatbestellern sei nicht klar, dass es damit bei Sendungen aus Nicht-EU-Staaten Probleme geben könne. Dies gelte besonders auch für Medikamente aus dem Ausland. Hier seien ebenfalls oft Produktfälscher am Werk. Außerdem müsse die eingeführte Ware verkehrssicher sein. Möller verwies in diesem Zusammenhang auf einen kürzlich publik gewordenen Fall, bei dem sich ein Zollbeamter an einem Elektroschocker verletzte, der als Taschenlampe getarnt war und den der Empfänger des Pakets im Internet bestellt hatte. Auch hier kam die Sendung aus China - so wie in 70 Prozent aller Fälle, in denen Waren durch das Hauptzollamt Osnabrück beschlagnahmt wurden.

Schlag gegen Schwarzarbeit

Mit 470 Mitarbeitern ist diese Behörde in einer Region tätig, die den Westen Niedersachsens weitgehend abdeckt und bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit bis in den Raum Hannover hineinreicht. Bei den hier angesiedelten Dienststellen (zum Hauptzollamt gehören Zollämter in Osnabrück, Schüttorf, Lingen und Lohne) gab es im vorigen Jahr 112 Beschlagnahmen wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz, was einem Anstieg um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. In 489 Fällen wurde Importware wegen Verstößen im Bereich Rechtsschutz und Produktsicherheit (dazu gehören die erwähnten Fußballtrikots) beschlagnahmt - ein Anstieg um fast 70 Prozent im Vergleich zu 2016.

Verbrauchern rät Pressesprecher Heyer dazu, sich die Zoll-App aufs Smartphone zu laden, um bei Online-Bestellungen im Ausland nicht böse überrascht zu werden. Mehr Sicherheit gebe es auch durch die Verbraucherkennung CE auf Waren aus der Europäischen Union..

Ein Klassiker bei der Arbeit des Zolls im Raum nahe der Grenze zu den Niederlanden ist die Bekämpfung der Drogenkriminalität. Der „dickste Fisch“ des Jahres 2017 ging den Ermittlern dabei am 20. Februar ins Netz, als sie 9,6 Kilo Kokain im Wert von 700000 Euro sicherstellen konnten. Mengenmäßig gab es zuletzt mit 136,5 Kilo beschlagnahmter Drogen allerdings einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert (298,4 Kilo). Die Vertreter des Hauptzollamts berichteten von „neuen Schmuggelrouten“. So würden zum Beispiel vermehrt Großbriefe mit gefälschten Absender-‘Angaben zum Versand von Rauschgift eingesetzt.

Auch wenn skandalöse Beschäftigungsverhältnisse in der Fleischbranche immer wieder für Schlagzeilen sorgen: Ihren größten Erfolg des abgelaufenen Jahres erzielten die hiesigen Zoll-Ermittler gegen Schwarzarbeit auf dem Bau, wie Sachgebietsleiter Harald Dittmann berichtete. Er sprach von „Abdeckrechnungen“ und „einem Tatkomplex in Richtung Berlin“. Da das Steuergeheimnis die Nennung von Namen verbietet, gab der Fachmann auf Nachfrage unserer Redaktion nur soviel preis: Auf einer Baustelle innerhalb der Kontrollregion des Hauptzollamts habe der Zoll einen „roten Faden“ aufgreifen können, der einen großen Fall von Schwarzarbeit aufgedeckt habe. Dabei sei den Sozialversicherungen ein Betrag von 30 bis 35 Millionen Euro vorenthalten worden.

910 Millionen Euro Erstattung an RWE

Das westliche Niedersachsen ist auch eine Region der Schnapsbrenner, für die sich durch den Wegfall des fast einhundert Jahre alten Branntweinmonopols zum 1. Januar 2018 einiges ändert. Nach Angaben von Sachgebietsleiter Rüdiger Helms können sie Alkohol dadurch nicht mehr an den Staat verkaufen, haben aber gleichzeitig mit weniger Bürokratie zu kämpfen, weil sie neuerdings wie süddeutsche Streuobst-Verwerter als „Abfindungsbrenner“ eingestuft werden. Wie sich dies auf die Zahl der Brennereien und damit auf die Arbeit des Zolls auswirkt, konnte der Fachmann noch nicht voraussagen. Hier gebe es gegenläufige Tendenzen.

Mit 223,6 Millionen Euro war die Branntweinsteuer 2017 der größte Einnahmeposten des Hauptzollamts Osnabrück, gefolgt von der Einfuhrumsatzsteuer (219 Mio. Euro) und der Kraftfahrzeugsteuer (195,8 Mio. Euro). Trotz des Einnahmezuwachses von insgesamt 25 Millionen auf 833,9 Millionen Euro schließt die Jahresbilanz allerdings mit einem Minus ab. Grund ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 13. April vorigen Jahres, wonach der Staat die seit 2011 erhobene Brennelementesteuer an die Betreiber der Atomkraftwerke zurückzuzahlen hat. „Unverzüglich“ nach dem Richterspruch aus Karlsruhe seien vom Hauptzollamt Osnabrück 910,3 Millionen Euro Kernbrennstoffsteuer erstattet worden, doch an wen, unterliege dem Steuergeheimnis sagte Behördenchef Möller. Der einzig in Frage kommende Empfänger dieses Geldes ist der RWE-Konzern, der in Lingen das AKW Emsland betreibt.