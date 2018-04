Diepholz. Begünstigt offenbar durch das hochsommerliche Wetter ist am Freitagabend auf einem Acker bei Diepholz ein großer Feldhäcksler komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr hatte keine Chance.

Das sommerliche Wochenende bedeutet für viele Erholung im Garten oder am See. In der Landwirtschaft jedoch beginnt mit den warmen Tagen die Hochsaison auf den Feldern: pflügen, düngen, säen, häckseln.

Folge des nassen Herbstes

Da im Herbst der Boden für die schweren Maschinen zu nass war, wurden einige Felder nicht abgeerntet. Die trockenen, mannshohen Gräser müssen nun vom Feld gehäckselt werden, damit der Boden bearbeitet werden kann. Zusätzliche Arbeit in der Landwirtschaft, die Mensch und Maschine zurzeit alles abverlangt.

Bei Feldarbeiten geriet am Freitagabend auf einem Acker im Diepholzer Ortsteil Heede ein Feldhäcksler innerhalb von Minuten in Vollbrand. Eine Ursache für die Brandentstehung ist aktuell nicht bekannt. Möglich wäre ein technischer Defekt, wodurch das Häckselwerkzeug überhitzte und das trockene Stroh in Brand setzte.

Kein naher Wassersanschluss

Die Ackerfläche war weit vom nächsten Hydranten entfernt, sodass die Feuerwehr eine Löschwasserversorgung über mehrere hundert Meter aufbauen musste. Tanklöschfahrzeuge der drei Ortsfeuerwehren sicherten die Wasserversorgung für den Erstangriff.

Aufgrund der massiven Rauchentwicklung konnten die Löscharbeiten am Feldhäcksler zunächst nur von Atemschutzgeräteträgern durchgeführt werden. Weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen auf dem Feld. Neben dem Einsatz von Löschwasser wurden Schaummittel eingesetzt um die Flammen zu ersticken.

Der hochwertige Feldhäcksler brannte vollständig aus. Der Schaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen. Der Einsatz dauerte für die 35 Einsatzkräfte bis nach Sonnenuntergang.