df/klw Hannover. Die Weidehaltung von Kühen und Schafen soll nach dem Willen von Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) künftig mit Steuermitteln aus dem Bundeshaushalt gefördert werden. Zudem fordert sie vom Bund Finanzhilfen für den Ausstieg aus dem massenhaften Kükentöten.

Frau Otte-Kinast, Sie sind als Quereinsteigerin in die Landesregierung gekommen. Haben Sie sich schon an die Anrede „Frau Ministerin“ gewöhnt?

Sagen wir es so: Ich höre mittlerweile auch ganz gut auf „Frau Ministerin“. Das waren intensive erste Wochen mit vielen Gesprächen. Die Erwartungen an mich sind sehr hoch. Gerade aus dem eigenen Berufsstand. Diese Erwartungen muss ich das eine oder andere Mal enttäuschen. Ich bin angetreten für alle Menschen in Niedersachsen. Darauf habe ich meinen Eid geschworen.

Der Start war ja durchaus rumplig. Stichwort Weideprämie…

Schafe und Kühe gehören auf die Weide, das muss der Staat fördern. Aus Gründen der Landschaftspflege, aber auch aus touristischer Sicht. Eine Lüneburger Heide ohne Heidschnucken ist keine Heidelandschaft mehr. Und der grüne Norden ohne Milchkühe auf der Weide ist auch kein erstrebenswerter Zustand. Wir brauchen eine bundesweite Prämie, um Regionen und besondere landwirtschaftliche Zweige so zu erhalten, wie sie jetzt sind. Wir werden auf der Agrarministerkonferenz in Münster über eine bundesweite Weideprämie sprechen. Ich habe mich im Vorfeld mit Ministerkollegen aus anderen Ländern ausgetauscht. Bayern, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sind vergleichbar. Wir müssen eine Lösung finden, und das geht nicht aus Landesmitteln. Wir rechnen das derzeit durch, aber klar ist: 30 Millionen Euro würden für Niedersachsen nicht ausreichen. Hier muss die Bundesregierung eine Lösung finden. (Weiterlesen: Niedersachsen sucht Ersatz für Weideprämie)

Zweites Problemthema Ihrer Amtszeit waren die Änderungen beim Tierschutzplan Niedersachsen – das gab sogar einen Rüffel aus der CDU-Fraktion.

Mir ist es wichtig, dass der Tierschutzplan fortgeführt wird. Da ist jahrelang sehr gute Arbeit geleistet worden. Im Koalitionsvertrag steht, dass er weiterentwickelt werden soll. Das ist mein Arbeitsauftrag. Deswegen kann ich die Überraschung bei manchen nicht ganz nachvollziehen. Wir nennen es jetzt „Niedersächsische Nutztierstrategie – Tierschutzplan 4.0“ und erweitern inhaltlich um die Bereiche „Töten und Schlachten“ sowie „Tiertransport“. Eine Studie hat erhebliche Probleme beim Nottöten kranker Schweine offenbart. Da gibt es Tierschutzverstöße, die wir nicht hinnehmen können. Wir wollen mit einer Studie prüfen lassen, ob es vergleichbare Probleme auch im Rindersektor gibt. Es ist wohl davon auszugehen. (Weiterlesen: Untersuchung dokumentiert Leiden kranker Schweine)

Sie wollen den Fokus stärker auf Folgekosten der Tierschutzmaßnahmen legen…

Das Thema Folgenabschätzung ist enorm wichtig. Da geht es um eine ganzheitliche Betrachtung – auch um Baurecht und Umweltrecht. Deshalb gibt es auf Bundesebene einiges zu lösen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein: Wenn wir bessere Haltungsbedingungen wollen, dann kostet das auch. Und darüber müssen wir reden. Haben wir beispielsweise 30 Prozent weniger Schweine im Stall, dann bedeutet das auch 30 Prozent geringere Einnahmen. Aber auch andere sind betroffen: Vom Ferkelerzeuger über Transportunternehmen und Futtermittelindustrie bis hin zum Schlachthof.

Aber was heißt das denn jetzt? Sollen beispielsweise männliche Küken in der Eierindustrie weiterhin direkt nach dem Schlüpfen getötet werden?

Nein, das ist kein hinnehmbarer Zustand, niemand will das. Ich gehe davon aus, dass ab dem 1. Januar 2019 mit dem Kükentöten Schluss ist. Es sieht danach aus, dass wir am Ende des Jahres Maschinen in den Brütereien im Einsatz haben, die das Geschlecht des Tieres weit vor dem Schlüpfen erkennen. Die Maschinen sind aber sehr teuer. Die Bundesregierung muss hier überlegen, was sie will: So ein Ausstieg geht nur ganz oder gar nicht. Und das heißt: Kleine Brütereien brauchen Unterstützung. Das gehört für mich dann auch wieder zum Thema Tierschutz und Folgenabschätzung. (Weiterlesen: Geflügelwirtschaft: 2018 beginnt Ausstieg aus Kükentöten)

Apropos 1. Januar: Ab da ist die bislang übliche betäubungslose Kastration von Ferkeln verboten. Wie steht es um Alternativen in der Schweineaufzucht? Die Landwirte sind da nicht so optimistisch…

Darüber werden wir auf der Ministerkonferenz in Münster sprechen. Ich bin für den sogenannten vierten Weg: die örtliche Betäubung der Ferkel durch den Landwirt vor der Kastration. Schweden und Dänemark machen das schon. Ich bin mir mit fünf Bundesländerkollegen einig, dass wir hier schnell eine Lösung brauchen. Ich erwarte, dass die Bundesregierung hier Fakten schafft. Wir brauchen zwei Gesetzesänderungen: einmal im Tierarzneimittelgesetz, damit das Mittel überhaupt durch den Landwirt eingesetzt werden darf. Und einmal im Tierschutzgesetz, weil das Gesetz bislang sämtliche Schmerzen verbietet. Ganz schmerzfrei wird der Eingriff aber nie sein können. Da fordere ich von Bundesministerin Klöckner schnell ein deutliches Signal.

Das wird ohnehin die große Aufgabe der Agrarpolitik im Jahr 2018 sein: Ich sehe mich in der Pflicht, den Landwirten zu sagen, was die Politik von ihnen will. Das Signal bekomme ich aus der Branche: Wir wollen etwas verändern, aber sagt uns endlich, was und wie. Ohne klare Kante in der Politik verlieren wir immer mehr Bauern, weil sie keine Perspektive für sich sehen. (Weiterlesen: Bald verboten: Ferkel werden ohne Betäubung kastriert)

Wichtig für Landwirte sind auch die EU-Agrarsubvention, die manchmal bis zu 50 Prozent der Einnahmen ausmachen. Wegen des Brexits stehen Änderungen an. Ihre Ministerkollegin Honé (SPD) schlägt vor, mehr Geld in die sogenannte zweite Säule zu stecken, aus der beispielsweise Dorferneuerungen gefördert werden. Sie sagt: Ländlicher Raum ist mehr als Landwirtschaft. Stimmt das?

Wir sollten die erste Säule mit ihren Direktzahlungen nicht antasten. Das ist die Existenzsicherung für viele Bauern. Nehmen wir hier den Landwirten beispielsweise zehn Prozent weg, dann fehlen jedem Betrieb hier ganz schnell mehrere Tausend Euro. (Weiterlesen: Mehr Geld für Dorferneuerungen, weniger für Bauern?)