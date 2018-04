Nordhorn. Erfolgreiche deutsch-niederländische Zusammenarbeit in Nordhorn: Polizeikräfte aus beiden Ländern beendeten am Samstagnachmittag die wilde Flucht eines 50-jährigen Niederländers auf der Enschedestraße und nahmen ihn fest.

Niederländische Polizisten hatten den 50-jährigen Autodieb zunächst alleine verfolgt, als der mit einem gestohlenen Kleinlastwagen von Denekamp in Richtung Deutschland fuhr. Der Mann missachtete dabei nach Angaben der Nordhorner Polizei vom Sonntag sämtliche Anhaltezeichen.

Streifenwagen gerammt

Kurz nach dem Grenzübertritt rammte der Mann mit seinem Fahrzeug ein neben ihm fahrendes niederländisches Polizeiauto auf der Denekamper Straße. Die Fahrt ging unbeirrt weiter in Richtung Nordhorner Südtangente. Hier verhinderten deutsche Polizisten das Abbiegen auf die Südtangente. Der 50-Jährige fuhr daraufhin über einen Gehweg zurück auf die Denekamper Straße. Dort stieß er mit zwei weiteren niederländischen Streifenwagen und einem zuvor unbeteiligten Auto zusammen, die in der Folge beide nicht mehr fahrbereit waren.

Der Niederländer raste von dort auf den Parkplatz eines Möbelhauses und weiter in eine Sackgasse. Zunächst rammte er einen hinter ihm fahrenden weiteren niederländischen Streifenwagen und fuhr dann über die dortigen Begrenzungspfosten in Richtung Enschedestraße. Dort angekommen wurde der Amokfahrer schließlich von einem deutschen Streifenwagen gestoppt.

Per Haftbefehl gesucht

Der Mann stand unter Alkoholeinfluss und hatte keinen Führerschein. Außerdem stellten die Polizisten bei der Überprüfung fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl in Deutschland vorliegt. Er wurde festgenommen. Der Staatsanwalt ordnete eine Blutentnahme an. Neben einer noch zu verbüßenden Haftstrafe wird er sich wegen der aktuellen Taten in den Niederlanden und in Deutschland verantworten müssen.

Insgesamt waren zwei Streifenwagen der Nordhorner Polizei, drei Streifenwagen der Politie Twente und ein Streifenwagen der Koninklijke Marechaussee eingesetzt. Die Sachschäden an den Fahrzeugen waren erheblich.