EU-Förderung: Proporz schlägt Vernunft

Die Landesregierung will eine gerade beschlossene Neuverteilung von Fördergeldern in der Fläche schon wieder infrage stellen. Der Grund ist Politproporz, meint unser Autor.

Es gibt viele gute Gründe, die Regionalförderung unterschiedlich an die vier Regionalämter im Land zu verteilen. So leben im Bezirk des Amtes Weser-Ems fast eine Million Menschen mehr als im Braunschweiger Beritt. Und dass die fleißiger regionale Förderung beantragen, ist auch kein Zufall: Insbesondere im früheren Armenhaus Emsland hat man schon vor Jahrzehnten erkannt, dass Geschlossenheit Wohlstand bringt.

Es gibt nur einen Grund, jedem Amt jeweils 25 Prozent zu geben: Politischer Proporz. Im ehemaligen Freistaat Braunschweig herrscht beständige Sorge, im großen Land Niedersachsen unterzugehen. Und die Angst im strukturschwachen Westharz, abgehängt zu werden, ist sehr berechtigt. Dass Stephan Weils rot-grüne Vorgängerregierung die Verteilung geviertelt hat, war ein Entgegenkommen an die SPD-Hochburgen im Osten des Landes. Dass Weser-Ems trotzdem am Ende dank besserer Anträge meist mehr Geld bekam, wurde schweigend hingenommen. Dass CDU-Agrarministerin Barbara Otte-Kinast den sinnvollen neuen Verteilschlüssel nach wenigen Tagen wieder relativieren muss, ist ein Sieg des Regionalproporzes über die wirtschaftliche Vernunft. Der SPD-Teil der Regierung der Koalition kann dies als Teilsieg feiern – ein Gewinn für die Regionen ist das Hin und Her nicht.