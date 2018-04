Hannover. Die regionale Neuverteilung von EU-Geldern durch CDU-Agrarministerin Barbara Otte-Kinast hat zu heftigem Krach in der Großen Koalition geführt. Europaministerin Birgit Honé stellte sich gegen die Ressortkollegin. Nun gibt es eine Einigung – zumindest vorerst.

Am Freitagmorgen demonstrierten die Kontrahentinnen im Landtag Einigkeit: CDU-Agrarministerin Barbara Otte-Kinast und SPD-Europaministerin Birgit Honé suchten gegenseitige Nähe und herzten sich. Otte-Kinast verließ sogar ihren Platz auf der Kabinettsbank und setzte sich neben Honé. Zuvor waren beide Ministerien heftig aneinandergeraten. Erst nach mehrere Krisentreffen und nach Intervention durch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gab es eine vorläufige Einigung.

Der Streit dreht sich um milliardenschwere EU-Fördertöpfe mit unspektakulären Namen. Auslöser ist eine Änderung der Verteilungsschlüssel von 46 Millionen Euro aus „Zile“-Mitteln an die vier Regionalämter. Das Agrarministerium hatte die bisher geviertelten Zuweisungen zugunsten von Weser-Ems und Lüneburg umgeschichtet. Im SPD-lastigen Braunschweiger Land, wo der Fördertopf um fünf Prozentpunkte schrumpfte, hagelte es Proteste gegen die angebliche Stärkung von CDU-Hochburgen.

CDU: „Willkürliche Verteilung“

Am Freitagmorgen ruderte Otte-Kinast im Landtag zurück. „Wir werden zu einer Kompensation in den beiden Bezirken kommen“, versprach sie. Zudem werde man den Verteilungsschlüssel evaluieren. Das bedeutet, dass das strukturschwache Südniedersachsen zunächst einige Millionen an Bundesmitteln bekommen soll. Bei der SPD heißt es zudem, dass 2019 der alte Verteilungsproporz von jeweils einem Viertel wiederhergestellt werde. Bei der CDU hört sich das etwas anders an. „Die bisherige willkürliche Mittelverteilung, die unter ihrem Vorgänger Minister Meyer eingeführt wurde, wird beendet. Jetzt erfolgt die Mittelverteilung nach objektiven Kriterien“, lobte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer die Umverteilung.

Streit um zwei Säulen

Tatsächlich gab es immer wieder Proteste gegen die Viertelung der Mittel: Denn während vor allem aus Weser-Ems zahlreiche handwerklich gute Anträge kamen, die am Ende nicht berücksichtigt wurden, herrschte im Braunschweiger Land oft sogar Antragsnotstand: Mal fehlte den klammen Kommunen das Geld für den Eigenanteil, mal wollten Nachbarn nicht zusammenarbeiten.

Der Streit zwischen Agrar- und Europaministerium reicht aber weit tiefer: Es geht um die EU-Förderung für den ländlichen Raum. Brüssel gibt Milliarden ins Land: Pro Jahr fließen über eine erste Fördersäule pauschal 301 Euro pro Hektar an Landwirte und andere Landbesitzer. In einer zweiten Säule gibt Brüssel in der Förderperiode 2014 bis 2020 insgesamt 1,12 Milliarden Euro nach Niedersachsen. Über Kofinanzierungen von Bund und Land wächst die Förderung der zweiten Säule auf 2,3 Milliarden Euro.

Angst um EU-Millionen

Das wird wohl nicht so bleiben. Am 2. Mai will EU-Finanzkommissar Gütnher Oettinger ein neues EU-Budget vorschlagen. Gut möglich, dass dank Brexits und anderer neuer EU-Aufgaben der Topf für Regionales schrumpft. Europaministerin Honé hatte gegenüber unserer Redaktion gefordert, die zweite Säule auszubauen. Im CDU-geführten Agrarministerium fürchtet man einen die Landwirte treffenden finanziellen Kahlschlag der ersten Säule. Zudem wehren sich die CDU-Ministerien gegen den Anspruchs Honés, die EU-Förderungen aus den Ressorts Agrar, Wirtschaft und Wissenschaft in ihrem Haus zu bündeln. Die am Freitag demonstrierte Einigkeit dürfte nicht von langer Dauer sein.