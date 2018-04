Bremerhaven. Der Zoll findet in Seecontainern immer mehr Kokain. Es kommt meist aus Südamerika und wird bevorzugt in den Häfen von Hamburg und Bremerhaven umgeschlagen. 2017 gelang den Fahndern ein spektakulärer Fund.

Zollfahnder finden in den deutschen Seehäfen immer größere Mengen Rauschgift. 2017 stellte das Zollfahndungsamt Hamburg insgesamt über sechs Tonnen Kokain sicher, wie dessen Sprecher Stephan Meyns am Freitag in Bremerhaven sagte. Ein Jahr zuvor hatten die Fahnder knapp eine Tonne Kokain entdeckt. „Der Rauschgiftschmuggel nimmt zu“, betonte der Leiter des Hauptzollamts Bremen, Jörg Winterfeld. Durch ihre Risikoanalyse könnten die Fahnder aber auch immer gezielter verdächtige Container in Augenschein nehmen.

Der größte Teil der Schmuggelware wurde in Hamburg und Bremerhaven umgeschlagen. Einer der spektakulärsten Funde gelang den Beamten im September 2017 im Bremerhavener Überseehafen. In aufwendig ausgehöhlten Gipskartonplatten steckten 1,1 Tonnen Kokain mit einem Straßenverkaufswert von rund 200 Millionen Euro. „Der Fall gehört mit zu den größten bundesweit jemals entdeckten Funden“, so Meyns.

Aufmerksam geworden waren die Fahnder auf die präparierten Platten, weil eine Palette farblich von den anderen abwich. Per Röntgenaufnahme in einer Containerprüfanlage wurde dann das Versteck entdeckt. Der 20-Fuß-Container kam aus Südamerika und war für Spanien bestimmt. Ein Verdächtiger wurde in Spanien festgenommen.

Aus dem Verkehr gezogen hat der Zoll im letzten Jahr aber auch wieder viele gefälschte Markenprodukte sowie Waren mit Sicherheitsmängeln. „Mit zunehmenden Online-Handel haben wir immer mehr Fälle von Sendungen, die nicht nach Deutschland eingeführt werden dürfen“, sagte die stellvertretende Leiterin des Hauptzollamts Bremen, Nicole Tödter. „Wenn bei Drohnen das CE-Kennzeichen fehlt oder auf dem Deo keine deutsche Beschriftung steht, darf die Ware nicht ausgeliefert werden. Der Verbraucher muss erkennen könne, welche Gefahren von einem Gerät oder einer Ware ausgehen.“