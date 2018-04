Polizei nimmt Motorradfahrer in der Grafschaft ins Visier MEC öffnen

Die Motorradsaison ist in vollem Gange. Über das gesamte Wochenende, Start am Freitagmittag, wird die Polizei gemeinsam mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim Geschwindigkeitsmessungen in der Region durchführen. Symbolfoto: imago/HochZwei/Syndication

Nordhorn. Die Motorradsaison ist in vollem Gange. Über das gesamte Wochenende, Start am Freitagmittag, wird die Polizei gemeinsam mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim Geschwindigkeitsmessungen in der Region durchführen.