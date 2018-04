Hannover. Die Agrarministerin teilt Gelder aus EU-Töpfen neu auf. Widerstand regt sich bei den von Kürzungen betroffenen Regionen - aber auch beim Koalitionspartner SPD. Im Landtag kündigt Otte-Kinast an: Es wird Kompensation vom Bund geben. Der Reformvorstoß scheint gescheitert.

Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) ist wegen einer Änderung des Verteilungsschlüssels von EU-Mitteln für den ländlichen Raum unter Druck geraten. In einer Landtagsdebatte am Freitag kündigte Otte-Kinast an, die von Kürzungen betroffenen Regionen sollten einen Ausgleich aus Bundesmitteln erhalten. Außerdem werde man den Verteilungsschlüssel evaluieren.

Das Landwirtschaftsministerium hatte die Regel der rot-grünen Vorgängerregierung gekippt, wonach die vier Ämter für regionale Landesentwicklung zu jeweils 25 Prozent EU-Mittel erhalten hatten. Der neue Verteilungsschlüssel sieht vor, dass die Weser-Ems Region 30 Prozent bekommt, die Region Lüneburg 28 Prozent. Dagegen soll das für die Region Leine-Weser zuständige Amt nur 22 Prozent erhalten, in der Region Braunschweig sind es nur 20 Prozent. Bei den Fördergeldern handelt es sich um Millionenbeträge für die sogenannten ZILE-Maßnahmen: Dorferneuerung, Tourismus, Kulturprojekte und Sanierung von Fußwegen.

Aus Koalitionskreisen hieß es, dass die Entscheidung des Landwirtschaftsministeriums sowohl bei Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) als auch bei Europaministerin Birgit Honé (SPD) für Verstimmung gesorgt hatte. Denn die seinerzeit von Rot-Grün eingeführte Verteilung zu gleichen Teilen von 25 Prozent sollte auch zur Förderung von Südniedersachsen beitragen. Nun sehen manche bei der SPD durch den Schritt von Otte-Kinast die Regionalpolitik der Landesregierung konterkariert.

Der vom Landwirtschaftsministerium vorgelegte neue Verteilungsschlüssel entspricht dem Modus, den einst die schwarz-gelbe Landesregierung vor 2013 ausgearbeitet hatte. Einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ zufolge vermutet die SPD-Seite eine bewusste Umverteilung der Mittel in die Regionen im Norden und Westen, die als Hochburgen der CDU gelten. Wie die „Braunschweiger Zeitung“ schreibt, soll es am Donnerstag dazu vor allem auf Drängen der SPD-Fraktion ein Gespräch mit Vertretern der Ministerien und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gegeben haben.

Während einer von der FDP initiierten Debatte im Landtag ruderte Otte-Kinast nun zurück. „Wir entscheiden nicht nach Wahlkreisen. Ich bin Ministerin für ganz Niedersachsen und betrachte den ländlichen Raum in Gänze“, versicherte sie. Man habe aber in den vergangenen Jahren gemerkt, dass der Verteilungsschlüssel nicht optimal war. „Deshalb werden wir beraten und evaluieren, wie wir mit der Verteilung künftig umgehen werden.“ Sie erwarte, dass im laufenden Jahr noch Fördergelder aus Bundesmitteln freigegeben würden. „Wir werden zu einer Kompensation beider Bezirke kommen“, sagte sie mit Blick auf die Regionen Braunschweig und Leine-Weser.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfuhr, plant die Landesregierung, für das Jahr 2019 wieder zu der 25-Prozent-Verteilung zurückzukehren. Damit wäre Otte-Kinasts Vorstoß endgültig gescheitert.

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums wurden den Ämtern für regionale Landesentwicklung im März insgesamt 46 Millionen Euro für beantragte Projekte bei der Dorfentwicklung sowie für Basisdienstleistungen und Tourismus zugewiesen. Nach dem neuen Verteilungsmodus stehen den Angaben zufolge für die Region Weser-Ems 13,8 Millionen Euro zur Verfügung, für die Region Lüneburg sind es 12,8 Millionen. Das für die Region Leine-Weser zuständige Amt bekam 10,1 Millionen Euro bewilligt, für die Region Braunschweig stehen 9,2 Millionen Euro bereit.