Osnabrück. Spektakulärer Unfall im Landkreis Cloppenburg: Bei einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Auto wurden am Donnerstagnachmittag drei Menschen zum Teil schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei stießen in Cappeln-Nutteln vermutlich wegen einer Missachtung der Vorfahrt ein Traktor mit Güllewagen und ein Auto zusammen. Drei verletzte Personen seien in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden. Eine Person darunter sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Weitere Angaben lagen am frühen Abend nicht vor.