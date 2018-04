Hannover. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast versucht, die Wogen um den Tierschutzplan zu glätten. Da gibt es gleich anderswo neuen Ärger.

Nach scharfer Kritik aus der Koalition nimmt Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) offenbar Abstand von der Idee, den 2011 eingeführten niedersächsischen „Tierschutzplan“ durch eine „Nutztierhaltungsstrategie“ zu ersetzen. Im Landtag sprach Otte-Kinast nun von einer „Nutztierstrategie - Tierschutzplan 4.0“, die ab Mai den bundesweit gelobten Tierschutzplan von Vorvorgänger Gert Lindemann (CDU) ablösen soll. Zuvor hatten die Fraktionen von SPD und CDU die Ministerin deutlich gerüffelt.

Grüne: Faktische Abschaffung

Das Erfolgsmodell solle ab Mai in einen „Dauerbetrieb überführt werden“, begründete Otte-Kinast den neuen Namen. Statt des befürchteten „Roll-Back“ gebe es ein „Upgrade“ des Plans, kündigte sie im Rahmen einer Fragestunde an. Die Grünen hatten diese Fragestunde beantragt, und fühlten sich danach von den Ausführungen der Ministerin wenig beruhigt. „Faktisch schafft die Ministerin den Tierschutzplan ab, denn sie verzichtet künftig auf die Formulierung feste Tierschutz-Ziele und konkreter Ausstiegsdaten“, sagte die agrarpolitische Sprecherin Miriam Staudte. So drohten die eingesetzten Arbeitsgruppen „zu reinen Kaffekränzchen ohne Wirkung zu werden“, denn die Handlungsempfehlungen blieben unverbindlich. Dass Otte-Kinast die Antwort auf die Besetzung der Arbeitsgruppen dem Parlament schuldig blieb, brachte FDP-Chef Stefan Birkner so sehr auf die Palme, dass er sie ausdrücklich auf die Bedeutung von gewählten Parlamentariern erinnerte.

Betriebe brauchen Zeit

Tatsächlich will die Ministerin Maßnahmen künftig unter einen Machbarkeitsvorbehalt stellen. Und feste Termine zur Umstellung lehnt sie ab. So ist im Lindemann-Plan ein Verbot des Schnabelkürzens bei Puten bis Ende des Jahres vorgesehen. Das sei aber technisch wohl noch nicht erreichbar, sagt Otte-Kinast. So lange es keine verlässlichen und bezahlbaren Lösungen gebe, sei ein Verbot für die Tiere unter Umständen schlimmer als keines. „Wir müssen Übergangsfristen und den Betrieben Zeit geben“, sagte sie.

Unmut in Braunschweig

Unterdessen regt sich im Osten Niedersachsens heftiger Unmut über Otte-Kinast. Anlass: Das Landwirtschaftsministerium hat den Verteilungsschlüssel für Mittel aus dem milionenschweren Zile-Topf verändert. Bislang bekam jedes der vier Ämter für Regionalentwicklung (ArL) im Land aus Proporzgründen exakt ein Viertel des Topfes. Im Landwirtschaftsministerium hält man das bereits seit Jahren für falsch. Nach Berücksichtigung von Bevölkerung, Wirtschaftsstruktur und -kraft hat das Ministerium nun umverteilt: Die ArL Weser-Ems und Lüneburg erhalten nun mit 30Prozent und 28 Prozent mehr als bisher. Dafür wurden die Zuweisungen des Amtes in Braunschweig auf 20 Prozent gestutzt.

Pikant: Die Entscheidung zulasten der SPD-Hochburg fällte das Agrarministerium nach wochenlangem Streit mir und gegen den ausdrücklichen Widerstand von Europaministerin Birgit Honé (SPD). Nun sucht die Staatskanzlei andere Geldquellen, um dem strukturschwachen Südosten des Landes unter die Arme zu greifen.