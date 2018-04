Das Problem der Neu-Politiker

Zum Start ist Agrarministerin Otte-Kinast in einige Fettnäpfchen getreten. Das ist bei einer Quereinsteigerung ebenso verständlich wie unnötig, findet unser Kommentator.

Politiker ist einer der seltenen Berufe, bei denen das Publikum auch in wichtigen Positionen gerne mal Neulinge am Werk sieht. Die gelten als frisch, anders und unverbogen – auch das zeichnet die neue Agrarministerin Barbara Otte-Kinast aus. Doch der Vorteil von Nicht-Politikern ist auch deren Problem: Als Neulinge kennen sie die Fallstricke der Politik nicht.

Wer ein Agrarministerium führt, hat gleich einen ganzen Berg an Aufgaben vor sich. Die Öffentlichkeit will wissen, wie es weitergehen soll mit der Landwirtschaft. Auch Bauern und Industrie warten auf Hinweise für künftige Investitionen. Dazu kommt die Leitung eines Hauses mit hunderten Mitarbeitern und der hannoversche Polit-Alltag: Die eigene Partei will Erfolge, der Finanzminister kein Geld rausrücken, die Abgeordneten mit Förderbescheiden daheim glänzen. Und nicht nur die Opposition lauert beständig auf Fehler. Von denen hat die neue Ministerin reichlich gemacht. Die Verkündung eines nicht finanzierten Düngelagerprogramms oder die völlig unnötig Umbenennung des Tierschutzplans sind da nur einige Beispiele.

Gibt es also doch keinen Platz für Nicht-Politiker in der Politik? Doch. Denn wer ein Ministerium führt, hat auch einen Stab enger Mitarbeiter. Der ist im besten Fall ebenso loyal wie erfahren und versteht es, die Stärken einer Chefin mit Expertise zu untermauern und Visionen in politisches Handeln zu übersetzen. Das ist dem Agrarministerium bislang nicht gelungen. Für Otte-Kinast wird es dringend Zeit, dass sich das ändert.