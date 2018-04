Job weg, aber die Ratenverträge für Handy und Laptop laufen weiter – Privatinsolvenz als Chance? Foto: dpa

Hannover. Job weg, aber die Ratenverträge für Handy und Laptop laufen weiter: Wege in die Überschuldung gibt es viele. In Niedersachsen suchten zuletzt jährlich 95 000 Menschen Hilfe in einer Schuldnerberatung. Ihre Sorge: Kann der Gerichtsvollzieher ihnen alles wegnehmen?