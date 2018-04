Drei Tage Party gibt es vom 22. bis 24. Juni beim Hurricane Festival in Scheeßel. Foto: Christoph Eisenmenger

Scheeßel. Auf die Headliner Arcade Fire, The Prodigy, Billy Talent, Artic Monkeys und zahlreiche andere Bands dürfen sich die Besucher des Hurricane Festivals vom 22. bis 24. Juni am Eichenring in Scheeßel freuen. Das Open Air findet zum 22. Mal statt und ist ein Höhepunkt für Bands aus den Genres Rock, Alternative, Hip-Hop und Elektro geworden.