Hannover. Angesichts einer erdrückenden Parlamentsmehrheit von SPD und CDU fordert die Opposition in Niedersachsens Landtag mehr Rechte. Die Groko will die einräumen – aber nur auf Zeit.

Die Große Koalition aus SPD und CDU bietet den Grünen und FDP eine auf diese Legislaturperiode beschränkte Stärkung der Minderheitenrechte an. Das kündigten die Parlamentarischen Geschäftsführer von SPD und CDU, Wiard Siebels und Jens Nacke, am Mittwoch im Landtag an. Sie stellten den beiden Oppositionsparteien einen Vertrag in Aussicht, der noch vor der Sommerpause vorliegen soll. Man wolle der Opposition „über Hürden helfen, ohne die Verfassung zu ändern“, kündigte Nacke an.

Erdrückende Mehrheit

Hintergrund des Angebots sind die Machtverhältnisse im Landtag: SPD und CDU verfügen mit 105 von 137 Abgeordneten über eine derartig komfortable Mehrheit, dass sich die Parteichefs Stephan Weil und Bernd Althusmann zur Stärkung der Opposition verpflichtet haben.

Laut Verfassung kann ein Fünftel der Abgeordneten Akteneinsicht verlangen, Untersuchungsausschüsse beschließen oder vor den Staatsgerichtshof ziehen. Zwar überspringen die Oppositionsparteien Grüne, FDP und AfD gemeinsam diese Hürde. Doch Grüne und FDP knacken die Hürde alleine nicht. Gleichwohl schließen sie jegliche Zusammenarbeit mit der AfD aus und fordern deshalb eine Senkung der Verfassungshürde von einem Fünftel auf ein Sechstel. Die AfD will eine noch weitergehende Verfassungsänderung: Demnach soll eine Fraktion allein klagen können.

Vertrag vor dem Sommer?

Die Groko-Vertreter lehnen eine solche Verfassungsänderung ab. Man könne nicht nach jeder Wahl die Verfassung ändern, sagte Siebels. Entsprechend will die Groko Grünen und FDP ein zeitlich befristetes Angebot machen: Bei Bedarf wollen SPD und CDU sich verpflichten, der Opposition Stimmen leihen, so dass diese die Fünftelgrenze erreichen. Ein solcher Vertrag solle in den nächsten Wochen vorgelegt werden, kündigten Siebels und Nacke an. Noch vor der Sommerpause will die Groko diesen abschließen.

Mehr Redezeit, mehr Geld

Siebels verwies darüber hinaus darauf, dass die Große Koalition durchaus schon etwas für die kleinen Parteien gemacht habe: So seien die Redezeiten angepasst und Ausschüsse erweitert worden, um allen Parteien eine Stimme zu geben. Am Mittwoch verabschiedete der Landtag zudem ein neues Abgeordnetengesetz, welches mehr Geld für die Arbeit der Opposition vorsieht.

AfD: Vertrag ist „Humbug“

Grüne und FDP gaben sich skeptisch: FDP-Chef Stefan Birkner sprach sich für eine Verfassungsänderung aus: Angesichts der immer weiter zersplitternden Parteienlandschaft sei dies der richtige Schritt. Der AfD-Abgeordnete Klaus Wichmann bezeichnete die Idee eines Vertrags der vier anderen Parlamentsparteien als „Humbug“ und „geistiges Freibeutertum“. „Rechte gehören ins Gesetz“, sagte er. Mit Beibehaltung der aktuellen Regelung werde das Parlament degradiert. Die Fünftel-Hürde ziehe der Opposition die Zähne. Demokratie ist nur so stark wie die Oppositionsrechte“, sagte Wichmann.