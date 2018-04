Auch mehrere Mäusebussarde fielen den Giftködern zum Opfer. Archivfoto: dpa

Cappeln. Mit Giftködern hat ein Unbekannter im Landkreis Cloppenburg neun Greifvögel getötet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die verendeten Tiere sowie mehrere Köder in Form von präparierten Vögeln und Eiern am Samstag in einem Waldstück der Gemeinde Cappeln sichergestellt.