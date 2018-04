Osnabrück. Obwohl sie als Gefahr für die Gesellschaft gelten, dürfen Sicherungsverwahrte in Niedersachsen regelmäßig vor die Gefängnistür. Die Zahl der Ausgänge soll jetzt aber deutlich reduziert werden.

Geht von Straftätern auch nach ihrer Haftstrafe eine Gefahr für die Gesellschaft aus, kommen sie in die sogenannte Sicherungsverwahrung. Richter ordnen die Maßnahme zum Schutz der Allgemeinheit an. 50 Sicherungsverwahrte gibt es in Niedersachsen. Bislang haben sie gesetzlichen Anspruch auf einen Ausgang pro Monat – in der Regel in Begleitung von zwei Justizbeamten. Zu viel finden Justizministerium und die Regierungsfraktionen von SPD und CDU.



Mit einem entsprechenden Antrag wollen die Parteien am heutigen Donnerstag erreichen, dass die Zahl der Ausgänge reduziert wird. Die Landesregierung wird darin aufgefordert, das entsprechende Gesetz zu überprüfen und anzupassen. Justizministerin Barbara Havliza (CDU) begrüßt den Antrag, heißt es aus dem Ministerium. In allen anderen Bundesländern außer Bremen und Niedersachsen seien maximal vier Ausführungen pro Jahr gestattet.

Keine Besserung durch Freigang

Ein Ministeriumssprecher sagte: „Niedersachsen geht […] durch die hohe Frequenz an Ausführungen höhere Risiken für die Bevölkerung und für die Bediensteten ein.“ Das sei aber nicht zu rechtfertigen, da sich keine positiven Effekte zeigten. Auch die Sicherungsverwahrung hat die Resozialisierung der Straftäter zum Ziel, also die Rückkehr in die Gesellschaft. Es sei aber nicht so, dass die Betroffenen ihr Verhalten durch Ausgänge zum Positiven änderten. „Eher ist das Gegenteil zu beobachten“, schreibt der Sprecher.

Die Ministerin sei der Auffassung, „dass eine Reduzierung des gesetzlichen Anspruchs auf Ausführungen zu mehr Sicherheit für Bevölkerung und Bedienstete und zu mehr Erfolg der therapeutischen Arbeit führen wird.“ Welche Zahl an begleiteten Freigängen künftig im Gesetz stehen soll, ließ der Sprecher offen.

214 Ausführungen im Jahr 2017

SPD und CDU ergänzen in ihrem Antrag, dass wegen der hohen Zahl der begleiteten Ausführungen in den Justizvollzugsanstalten weniger Zeit für die Vor- und Nachbereitung der Freigänge bleibe. Laut Ministerium gab es im vergangenen Jahr 214 Ausführungen. 43 der 50 Sicherungsverwahrten leben in der Sozialabteilung der JVA Rosdorf bei Göttingen. Im emsländischen Meppen sollen künftig speziell ältere und behinderte Sicherungsverwahrte untergebracht werden. Das Land investiert am JVA-Standort Versen zwei Millionen Euro. Sicherungsverwahrte haben im Gegensatz zu Strafgefangenen unter anderem Anspruch auf größere Räume und dürfen sich selbst mit Lebensmitteln versorgen.

In den vergangenen Jahren wurde das System immer wieder reformiert und verschärft – auch in Folge mehrere Vorfälle: In Lingen vergewaltigte ein Schwerverbrecher eine 13-Jährige auf einem unbegleiteten Langfrist-Ausgang, in Hannover entkam ein Sicherungsverwahrter seinen Bewachern bei einem Ausgang auf einem Volksfest. (Weiterlesen: 13-Jährige vergewaltigt: 4 Jahre und 9 Monate Haft für Reinhard R.)