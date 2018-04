Oldenburg. Die Polizei macht in Teilen von Niedersachsen in dieser Woche verstärkt Jagd auf Raser und Drängler.

Im Nordwesten Niedersachsens etwa lässt die Polizeidirektion Oldenburg an vielen Orten Geschwindigkeit und Abstand messen, wie eine Sprecherin sagte. Die Kontrollen finden im Rahmen einer europaweiten Aktion statt.

In Bundesländern wie Bayern, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist an diesem Mittwoch ein Blitzermarathon geplant – in Niedersachsen und Bremen soll es allerdings keine landesweiten Kontrollen geben.

Die Polizeidirektionen seien angewiesen worden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten in dieser Woche an der europäischen Aktion teilzunehmen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Hannover. „Wann und wie sich die Polizeidirektionen beteiligen, entscheiden sie in eigener Zuständigkeit.“ In Hannover und Lüneburg zum Beispiel nimmt die Polizei nach Angaben von Sprechern nicht am Blitzermarathon teil.