Karlsruhe. In mehreren Städten in Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein durchsucht die Polizei die Wohnungen von vier Beschuldigten, denen vorgeworfen wird, eine rechtsterroristische Vereinigung mit dem Namen „Nordadler“ gegründet zu haben. Bislang ist noch niemand festgenommen worden.

Wie der Generalbundesanwalt mitteilte, werden seit Dienstagmorgen die Wohnungen von vier namentlich bekannten Beschuldigten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen sowie einer nicht tatverdächtigen Person in Thüringen durchsucht. Die Beschuldigten werden verdächtigt, eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet und in dieser Mitglied gewesen zu sein.

Rechtsterroristische Vereinigung gegründet?

Nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen eint die Beschuldigten eine nationalsozialistische Gesinnung. Deshalb sollen sie sich unter dem Namen „Nordadler“ zu einer rechtsterroristischen Vereinigung zusammengeschlossen haben. Wann diese gegründet wurde, ist nicht bekannt. Es soll aber spätestens Anfang 2017 gewesen sein.

Beschuldigte sollen Anschläge in Erwägung gezogen haben

Mit der Vereinigung sollen die Beschuldigten versuchen, dem Nationalsozialismus in Deutschland zum Wiedererstarken zu verhelfen. Dazu haben sie laut Mitteilung auch Anschläge auf politische Gegner in Erwägung gezogen. Diese Anschläge sind bislang aber noch nicht näher konkretisiert.

Die Beschuldigten sollen sich bereits bemüht haben, Waffen, Munition sowie Materialien zum Bau von Brand- und Sprengvorrichtungen zu beschaffen. Bei den Wohnungsdurchsuchungen wollten die Polizisten unter anderem klären, ob die Beschuldigten bereits Waffen, Munition und Materialien zum Bau von Brand- und Sprengvorrichtungen gekauft haben. Festnahmen sind bislang nicht erfolgt.