Lüneburg. Auf dem früheren Grundstück eines mutmaßlichen Serienmörders in Lüneburg hat die Polizei ihre Suche nach Hinweisen auf weitere Taten fortgesetzt.

Bei der vor rund zwei Wochen begonnenen Aktion seien bereits mehrere Gegenstände und Spuren gefunden worden, die nun vom Landeskriminalamt in Hannover untersucht werden sollen, teilte ein Polizeisprecher mit. Um was genau es sich dabei handelt, wurde aber nicht bekannt.

In dem Haus hatte ein Friedhofsgärtner gelebt, der 1993 in Haft Selbstmord begangen hatte. Im September vergangenen Jahres war dort unter einer Garage die vergrabene Leiche einer seit 1989 verschwundenen Frau gefunden worden. Zwei DNA-Treffer weisen zudem auf den Gärtner als Verantwortlichen für die sogenannten Göhrdemorde hin. In dem Waldgebiet östlich von Lüneburg wurden 1989 zwei Paare ermordet. Nach Einschätzung der Polizei könnte der Gärtner für zahlreiche weitere Taten verantwortlich sein.

Auf dem Grundstück werden auch Bagger und spezielle Suchhunde eingesetzt. Nach ursprünglicher Planung sollte die Aktion eigentlich bereits am vergangenen Freitag abgeschlossen sein.