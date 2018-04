Goslar. Eine 105-Jährige in Goslar hat die Polizei angerufen, weil sich ihre Tochter den ganzen Tag nicht gemeldet hatte.

Die Seniorin bat am Donnerstagabend darum, die Wohnung ihrer 80-jährigen Tochter in Langelsheim im Kreis Goslar zu überprüfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Dort trafen die Beamten die Tochter wohlbehalten an. Sie war lediglich den Tag über länger als geplant unterwegs gewesen und hatte sich bei ihrer Mutter nicht abgemeldet.