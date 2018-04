Bad Bentheim-Gildehaus: Zollhund Spike findet Drogen im Hohlraum einer Kofferraumklappe

Zollhund Spike vom Hauptzollamt Osnabrück hat am am Mittwochabend in Gildehaus den richtigen Riecher gehabt und bei einer Kontrolle eine beträchtliche Menge Drogen in einem Hohlraum eines Autos gefunden. Foto: Hauptzollamt Osnabrück

Bad Bentheim. Zollhund Spike vom Hauptzollamt Osnabrück hat am am Mittwochabend in Gildehaus den richtigen Riecher gehabt und bei einer Kontrolle eine beträchtliche Menge Drogen in einem Hohlraum eines Autos gefunden.