Neuer Prozess in Hannover um in Tunesien festgehaltene Mädchen

Hannover. Weil er seine Töchter gegen den Willen der Mutter in Tunesien festhält, steht ein 40-Jähriger in der kommenden Woche wieder in Hannover vor Gericht.