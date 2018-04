Diepholz. Viele Autofahrer setzen mittlerweile auf Retro - nicht nur beim Design, denn immer mehr Landkreise führen auch die alten Kfz-Kennzeichen wieder ein. Nun folgen Osnabrück und Diepholz dem Trend.

Aus alt mach neu: Dieser Trend funktioniert nicht nur in der Mode oder der Musik, sondern auch bei Autokennzeichen. In sieben niedersächsischen Landkreisen können bisher Altkennzeichen beantragt werden, nun sollen die Kreise Diepholz und Osnabrück dazu kommen. Dort können die Bürger sich künftig entscheiden: Nehmen Diepholzer weiterhin DH oder jetzt lieber das alte Regionalkennzeichen SY für Syke? In Osnabrück machte der Kreistag im März den Weg frei für die neuen alten Nummernschild-Kürzel in Melle (MEL), Bersenbrück (BSB) und Wittlage (WTL).

„Die neuen Altkennzeichen treffen auf Zustimmung, da man sich mit dem eigenen Ort identifizieren kann“, sagt Jens-Hermann Kleine, Kreisrat im Landkreis Diepholz. Neben persönlichen Daten wie Geburtstagen und Initialen, die bei vielen Autofahrern beliebt sind, kann nun auch der Wohnort konkretisiert werden.

Im Landkreis Hildesheim, gibt es die alten Kennzeichen bereits seit 2012. Dort kann ALF für Alfeld beantragt werden - mit rund 11 000 ALF-Kürzeln gibt es aber bisher keinen maßgeblichen Trend hin zum Altkennzeichen.

In Norden im Kreis Aurich an der Nordseeküste sieht das anders aus. „Hier wollen die meisten ein NOR-Kennzeichen“, sagte eine Mitarbeiterin der Kfz-Zulassungsstelle in Aurich. Die Zahlen stiegen jährlich. Von insgesamt etwa 170 000 Kennzeichen steht auf rund 39 000 die Buchstabenkombination NOR.

In Diepholz werden die neuen alten Nummerschilder voraussichtlich im Mai ausgegeben werden können. Nachfragen von interessierten Bürgern gab es bereits, sagt Kreisrat Kleine.

In Osnabrück ist geplant, dass die Reservierung der Altkennzeichen ab Mitte Mai und die Ausgabe ab Anfang Juni möglich sein soll. „Im Vorfeld gab es unterschiedliche Meinungen für bzw. gegen eine Wiedereinführung“, sagte Kreissprecher Burkhard Riepenhoff. In beiden Kreistagen hatte man früher bereits über die Wiedereinführung diskutiert und sie abgelehnt. „Jetzt ist es auch in vielen weiteren Landkreisen ein aktuelles Thema, die Zeit hat sich verändert“, sagt Kleine zu der Kehrtwende.

