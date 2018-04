SEK stürmt Wohnungen in Hamburg nach Schüssen in Lüneburg MEC öffnen

Die Polizei Lüneburg fahndet mit einem Foto nach dem 21-jährigen Mohamed Eke. Foto: Polizei Lüneburg

dpa/pm Lüneburg. Die niedersächsische Polizei hat nach Schüssen in Lüneburg zwei Wohnungen in Hamburg-Hamm gestürmt. Die Beamten waren am Freitag auf der Suche nach einem Mann, der am Mittwoch in Lüneburg aus einem fahrenden Auto heraus auf einen 20-Jährigen geschossen haben soll, wie die Polizei mitteilte. Eine Festnahme gab es nicht.