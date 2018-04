Salzgitter. Ein junger Wolf ist in Salzgitter von einem Auto überfahren und getötet worden.

Eine Autofahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen, als das Tier die Straße überquerte, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der Rüde war sofort tot und wurde anschließend zur Untersuchung in die Tiermedizinische Hochschule Hannover gebracht. (Weiterlesen: Erstmals zwei Wölfe gleichzeitig im Emsland bestätigt)

Der Unfall sei bereits am Mittwoch passiert, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz mit. Es war bereits der zehnte bei einem Verkehrsunfall getötete Wolf in Niedersachsen in diesem Jahr. (Weitere Artikel rund um den Wolf auf unserer Wolf-Themenseite)