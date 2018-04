Hannover. Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast will den in diesem Jahr auslaufenden Tierschutzplan durch eine „Niedersächsische Nutztierstrategie“ ablösen. Dort soll vor allem die praktische Machbarkeit von Tierschutzmaßnahmen überprüft werden.

Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast will beim Tierschutz verstärkt auf die Belange der Produzenten hören. „Wir müssen die Praktiker mitnehmen“, sagte die CDU-Politikerin in Hannover vor Journalisten. Entsprechend soll auch der 2011 von Otte-Kinasts Vorvorgänger Gert Lindemann angestoßene und dieses Jahr auslaufende Tierschutzplan umgebaut werden. (Weiterlesen: Bilanz des Tierschutzplans)

Strategie statt Plan

An Stelle des Tierschutzplans soll demnach eine „Niedersächsische Nutztierhaltungsstrategie“ treten. Ein Teil der bestehenden Tierschutzplan-Arbeitsgruppen wie die für Legehennen oder Pferde soll demnach aufgelöst werden. Stattdessen soll eine neue Arbeitsgruppe „Folgenabschätzungen und Machbarkeit“ prüfen, ob Tierschutzziele praktisch umsetzbar sind, kündigte Otte-Kinast an. „Es geht mir um einen verlässlichen Weg für alle Beteiligten. Gesellschaftliche Ansprüche und wirtschaftliche Anforderungen können nur gemeinsam betrachtet werden“, sagte sie. Neue Projektgruppen wie „Schlachten und Töten“ sowie „Transport“ sollten sich mit konkreten Fragestellungen beschäftigen. So soll es nach Aufdeckung von massiven Missständen bei der Tötung von Schweinen auch eine ähnliche Untersuchung bei Rindern geben, kündigte die Ministerin an. Ab Mai sollen die neuen Gruppen starten.

Konkrete Fristen abgelehnt

Otte-Kinast vermied es, bereits konkrete Tierschutzmaßnahmen für die „Nutztierhaltungsstrategie“ zu nennen. Auch konkrete Fristen, die der bisherige Tierschutzplan für die Umsetzung von Maßnahmen gesetzt hatte, lehnt sie ab. Es mache keinen Sinn, Dinge zu fordern, die in der Praxis nicht machbar seien, sagte sie mit Blick auf das Kupieren von Schweineschwänzen und das Schreddern männlicher Küken. Allerdings sollen Einzelmaßnahmen aus dem Tierschutzplan weiterlaufen. So verlängerte das Agrarministerium nun die von Vorgänger Christian Meyer (Grüne) eingeführte Ringelschwanzprämie für Schweine.

Otte-Kinast will mehr moderne Ställe

Angesichts zahlreicher Zielkonflikte sprach sich Otte-Kinast erneut dafür aus, den Um- oder Nuebau von tierschutzgerechten Ställen zu erleichtern. Landwirte bräuchten schnellere Baugenehmigungen, um zeitgemäße Ställe zu bauen. Generelle Kritik an Großställen wies sie zurück: Es sei für das Tierwohl unerheblich, ob in einem Betrieb 20 oder 2000 Schweine gehalten würden, vielmehr komme auf die Qualität der Betriebsleitung an. Es gebe kleine Betriebe, „wo ich kein Schwein sein möchte“, sagte Otte-Kinast.

Ministerin für weniger Fleischkonsum

Allerdings räumt sie ein, dass einige Probleme der niedersächsischen Landwirtschaft, insbesondere die Güllenot in Teilen des Landes, mit hohen Tierzahlen zusammenhängt. Die Ministerin wirbt deswegen für Zurückhaltung beim Fleischkonsum. Sie selbst stamme noch aus einer Generation, wo es sonntags Braten gegeben habe, montags dann die Reste und dienstags einen Eintopf, sagte die langjährige Vorsitzende der Landfrauen in Niedersachsen.