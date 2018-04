Die Wohnanlage des Mehrfamilienhauses im Hannoveraner Stadtteil Groß-Buchholz, in dem am Vorabend zwei Tote entdeckt wurden. Foto: dpa

Hannover. Nach der Hundeattacke in Hannover mit zwei Toten wird an diesem Donnerstag der vorläufige Obduktionsbericht erwartet. Ein Staffordshire-Terrier-Mischling soll seine 27 und 52 Jahre alten Besitzer in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus getötet haben.