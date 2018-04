Mutter und Sohn tot in Wohnung in Hannover aufgefunden MEC öffnen

Das Mehrfamilienhaus im Stadtteil Groß-Buchholz, in dem zwei Tote entdeckt wurden. Foto: dpa

Hannover. Rätselhafter Leichenfund in Hannover: In einer Wohnung im Stadtteil Groß-Buchholz hat die Polizei am Dienstagabend zwei Tote entdeckt.