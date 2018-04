Das Mehrfamilienhaus im Stadtteil Groß-Buchholz, in dem zwei Tote entdeckt wurden. Foto: dpa

Hannover. Ein Hund hat in Hannover nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine Mutter und ihren Sohn totgebissen. Feuerwehrleute fingen in einer Wohnung in der Nacht zum Mittwoch einen Staffordshire-Terrier ein.