Mann in Friesoyther Disco verletzt

In einer Disco in Friesoythe ist ein Mann geschlagen und dabei verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Symbolfoto: Michael Gründel

Friesoythe. In der Nacht zum Sonntag ist ein Mann in einer Diskothek in Friesoythe geschlagen und dabei verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.